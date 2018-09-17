Futbol severler UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak karşılaşmalara kilitlendi. Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonu grup maçları 18 ve 19 Eylül tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Tottenham- Inter maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak konusu. Peki Tottenham İnter maçı ne zaman nedere ve saat kaçta oynanacak?

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gi’ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi B grubunda ise maçı saat 23:00’da Webley Stadın’da oynanacak.

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