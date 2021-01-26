Tottenham, FA Cup'ta 5. tura çıktı
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Tottenham, deplasmanda Wycombe Wanderers'i 4-1'lik skorla yenerek 5. tura çıkardı.
İngiltere Federasyon Kupası 4. tur maçında Premier Lig ekibi Tottenham, Championship takımlarından Wycombe Wanderers'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Onyedinma'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşen Tottenham, bu gole 45+2'de Gareth Bale ile cevap verdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda bir süre gol bulmakta zorlanan Jose Mourinho'nun öğrencileri 86'da Harry Winks, 87 ve 90+3'te Tanguy Ndombele golleriyle tura uzandı.