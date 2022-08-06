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Aktüel TOTOBO çetesi nedir kimdir? TOTOBO çetesi hangi işi yapıyor?
Aktüel

TOTOBO çetesi nedir kimdir? TOTOBO çetesi hangi işi yapıyor?

TOTOBO çökertildi mi? Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri TOTOBO isimli çete örgütüne operasyon gerçekleştirdi. Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Peki TOTOBO çetesi nedir kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-08-06 10:35:00 - 2022-08-06 10:37:46
TOTOBO çetesi nedir kimdir? TOTOBO çetesi hangi işi yapıyor?

İstanbul'da yasa dışı bahse darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TOTOBO isimli çetenin çökertildiğini açıkladı. Bakan Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul emniyetimizin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildi. Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak, adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler." dedi.

TOTOBO çökertildi mi?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de operasyona ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yaklaşık 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; "TOTOBO" isimli yas adışı bahis siteleri üzerinden ilimizde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağladığı anlaşılan örgüt çökertildi.

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