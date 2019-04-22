Total, Symrna Antik Kenti'nde çocukları ağırladı

İSTANBUL (AA) - Total Oil Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kazı çalışmaları devam eden Symrna Antik Kenti'nde İzmir Cemal Atlas Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Total Oil Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket desteğiyle kazı çalışmaları devam eden Symrna Antik Kenti'nde 2018 boyunca gerçekleştirilen atölye çalışmalarında farklı yaş gruplarından çocuklar misafir edildi.

Binlerce yıllık geçmişe sahip bu toprakların değerini yeni kuşaklara aktarmak, kültürel mirasın korunmasını ve geleceğe taşınması sağlamak gibi amaçlar taşıyan proje kapsamında, son olarak İzmir Cemal Atlas Ortaokulu öğrencileri tarihi antik kentte ağırlandı.

Tarih öğretmenleri ve rehberler eşliğinde 10-12 yaş çocuklarla gerçekleştirilen projede öğrenciler, Smyrna Antik Kenti'ni tanıma fırsatı buldu. Antik kentte, Meraklı Çocuk Bilim Akademisi tarafından özel olarak tasarlanan, Çoklu Zeka Teorisi'ne dayanan oyunlarla öğrencilerin vakit geçirmesi sağlandı.

Öğrenciler önce arkeologlar ve tarih öğretmenleri eşliğinde Smyrna Antik Kenti'ni gezerek binlerce yıllık kültür ve tarih mirası hakkında çeşitli bilgiler edindi. Antik çağlardan Osmanlı İmparatorluğu'na kadar çeşitli izler taşıyan tarihi kentte zaman yolculuğuna çıkan öğrenciler, ardından gözetmen ve arkeologlar eşliğinde antik kent içinde, özel olarak oluşturulan bir parkur üzerindeki belirli beş noktayı, kendilerine verilen modifiye edilmiş bir harita yardımıyla bulmaya çalıştı.

Projeye markanın sosyal sorumluluk çalışmalarında gönüllü olarak yer alan ve şirket çalışanlarından oluşan Total Gönüllü Takımı da destek verdi. Takım, gezi ve oyunlarda öğretmenlerle birlikte öğrencilere rehberlik etti.

Geçen yıl başlayan ve 2019'da da devam eden Smyrna Antik Kent Çocuk Atölyeleri ile farklı yaş ve eğitim gruplarında binin üzerinde öğretim çağındaki çocuğa ulaşılması hedefleniyor.Smyrna Antik Kenti kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy başkanlığında yürütülüyor.