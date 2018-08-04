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Tosya’da traktör kazası: 1 kişi öldü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:37
Tosya’da traktör kazası: 1 kişi öldü

Kaza, Gökomuz köyü yukarı mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, 37 DU 224 plakalı traktörün sürücüsü Recep Durmaz (69) tarladan dönerken arıza yapan traktörünü tamir ederken kaza geçirdi. Traktörün altında kalan Durmaz, olay yerinde feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:37
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