  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tosya kısıtlamalar yerini kontrollü hayata bıraktı

Korona virüs tedbirleri nedeniyle getirilen kısıtlamaların 15 Haziran tarihi itibariyle kaldırılmasının ardından yerini kontrollü sosyal hayata bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:35:15 -
Tosya kısıtlamalar yerini kontrollü hayata bıraktı

Korona virüs tedbirleri nedeniyle getirilen kısıtlamaların 15 Haziran tarihi itibariyle kaldırılmasının ardından yerini kontrollü sosyal hayata bıraktı.


Korona virüs covid19 salgın hastalına karşı Tosya ilçesinde tedbir amaçlı getirilen kısıtlamalar 15 Haziran tarihi itibariyle kaldırıldı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilçedeki yeni normalleşme de başlamış oldu. İlçenin hayvan pazarı sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kuralları eşliğinde kontrollü olarak yani yeni normale göre açıldı. Yine ilçenin Pazartesi günleri kurulan sebze ve meyve pazarı da aynı kurallar eşliğinde yeni normale göre faaliyetine devam etti. Pazar tezgahlarının önüne şeritler çekilerek sosyal mesafe kuralları uygulanarak virüse karşı alınan önlemler devam ettirilirken, sağlık ekipleri ve zabıta ekipleri pazarda maske denetimi yaptı. Yeni normalin başlamasıyla birlikte kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde çarşı pazarda alışveriş yapan ilçe halkı yeni normale alışmaya çalışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı