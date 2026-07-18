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Ren ve Maas Nehirleri alarm veriyor! Hollanda’da ‘Fiili su kıtlığı’ ilan edildi

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AA Giriş Tarihi:

Ren ve Maas Nehirleri alarm veriyor! Hollanda’da ‘Fiili su kıtlığı’ ilan edildi

Hollanda’da kuraklık ve aşırı sıcakların etkisiyle Ren ve Maas nehirlerinde su seviyelerinin düşmesi üzerine hükümet “fiili su kıtlığı” kararı aldı.

#1
Foto - Ren ve Maas Nehirleri alarm veriyor! Hollanda’da ‘Fiili su kıtlığı’ ilan edildi

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin su yönetiminde "seviye 2" olarak adlandırılan "fiili su kıtlığına" geçildiği ifade edildi.

#2
Foto - Ren ve Maas Nehirleri alarm veriyor! Hollanda’da ‘Fiili su kıtlığı’ ilan edildi

Uzun süredir devam eden kuraklık, yüksek sıcaklıklar ile Ren ve Maas nehirlerinde su seviyelerinin temmuz ayı için olağan dışı seviyelere gerilemesiyle ülkede "fili su kıtlığı" ilan edildiği belirtilen açıklamada, su kaynaklarının daha sıkı şekilde yönetileceği aktarıldı.

#3
Foto - Ren ve Maas Nehirleri alarm veriyor! Hollanda’da ‘Fiili su kıtlığı’ ilan edildi

Açıklamada, mevcut durumun içme suyunu etkilemediği kaydedilerek, vatandaşlara gereksiz su kullanımından kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu. Yağışların yetersiz kalması ve sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesiyle kuraklığın devam edebileceğine işaret edildi.

#4
Foto - Ren ve Maas Nehirleri alarm veriyor! Hollanda’da ‘Fiili su kıtlığı’ ilan edildi

Bu arada Hollanda'nın doğusundaki Nijmegen'de bulunan nehir ve su yollarında su seviyesinin kritik seviyelere düştüğü gözlemlendi.

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