Tosuncuk nerede yakalandı? Tosuncuk Mehmet Aydın neredeymiş?

Sanal bir oyun üzerinden organize edilen ve yüksek gelir vaat eden ‘Çiftlik Bank’ isimli saadet zinciri, kısa sürede çok sayıda üye toplamıştı. Türkiye’nin en büyük çiftliklerini kurma iddiasıyla gösterişli etkinlikler düzenlenmişti. Şikayetler üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan incelemeler sırasında o dönem 25 yaşında olan Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin lira ile yurt dışına kaçtığı belirtilen Aydın, son olarak ‘kendisinin de mağdur olduğunu’ öne sürerek Türk yargısına teslim olacağını belirtmişti. Aydın şöyle konuşmuştu: “Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.” Tosuncuk Mehet Aydın’ın ismi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında da geçmişti. Aydın’ın Belarus’ta olduğunu iddia eden Peker, “Belarus’tan bu şahsı getirmeyen devletimizin içinde görevli olan bazı insanların bu paradan pay aldığı ortadadır. Bu şahsın yanına Belarus’a gidip onu ziyaret eden kişiler, aracı olan kişiler bellidir” diye konuşmuştu.