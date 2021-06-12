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Gündem Tosuncuk Mehmet Aydın nerede? Sedat Peker, Mehmet Aydın’ın nerede olduğunu açıkladı mı?
Gündem

Tosuncuk Mehmet Aydın nerede? Sedat Peker, Mehmet Aydın’ın nerede olduğunu açıkladı mı?

Suç örgütü elebaşı Sedat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden Mehmet Aydın’ın nerede olduğuna ilişkin iddialarda bulundu. Peki, Tosuncuk Mehmet Aydı yakalandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 16:24:00 -
Tosuncuk Mehmet Aydın nerede? Sedat Peker, Mehmet Aydın’ın nerede olduğunu açıkladı mı?

Suç örgütü elebaşı Sedat Peker, aranan Tosuncuk Mehmet Aydın’a ilişkin bir iddiada bulundu. Peki, Tosuncuk yakalandı mı?

Tosuncuk Mehmet Aydın nerede? Sedat Peker, Mehmet Aydın’ın nerede olduğunu açıkladı mı?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Çiftlik Bank’ın kurucusu olan tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın yerine ilişkin sosyal medyada iddialarda bulundu. Sedat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden “Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Çiftlik Bank’ın kurucusu olan Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya’da falan değil, Belarus’ta” iddiasında bulundu.

Tosuncuk Mehmet aydın kimdir neler yaşandı?

Çiftlik Bank sistemine para yatıran binlerce kişi mağdur eden Aydın, yaklaşım 500 milyon lira ile kayıplara karıştı. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl’de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Eren Çakar ismini kullanan Mehmet Aydın, Egoman ismiyle rap klipleri çekti.

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