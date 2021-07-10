Tosuncuk için kritik soru! 'Av mı avcı mı?'

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Youtube kanalında, tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın tutuklanma sürecini değerlendirdi. Aydın'ın teslim olma kararını duyurduğu metni hatırlatan Dilipak, "Tosuncuk aile ihtilafı sebebi ile bir de 'borçlarını ödemek için' geri dönmüş. Okuduğu metni kim yazdı, bilmiyorum. Ama iyi okumadı. Yani okuması hem Türkçesi açısından hem de inandırıcılığı açısından çok zayıftı." dedi.

" 'Konuşmamam için beni kurtarın' mı demek istiyor?"

Mehmet Aydın'ın teslim oluşu üzerine bazı ihtimalleri masaya yatıran Abdurrahman Dilipak, "Sonuçta Türkiye'ye geldi. Acaba söyleyeceği bazı şeyler mi var? Çünkü bu tür işler, bir delikanlının çıkıp tek başına kotarabileceği işler değil. Arkasında birtakım sermaye grupları ya da bürokrasiden birileri varsa, onlara, 'Konuşmamam için beni kurtarın' mı demek istiyor, onu bilmiyorum. Bunlar şüphe uyandıran ifadeler." ifadelerini kullandı.

'Av mı avcı mı?'

"Bilgi olmadan kanaat sahibi olmak çok doğru olmayacaktır." diyen Dilipak, "Kendi anlattığına göre bu bir oyundu ve herkes kazanacaktı. Ama onu kandırdılar. Peki kim, nasıl kandırdı? Bunu görelim ki bu çukura daha sonra başkaları düşmesin. Bu olay bugüne has değil. Geçmişte, Özal zamanında da yaşandı. Ama bunun bir iklimi var. Acaba bunlar katil mi, kurban mı? Av mı, avcı mı? Her ikiside. Biz sadece onların verdiği zararlardan söz ediyoruz. Aslında bu gençleri buraya getirip, bu kirli oyunun piyonu yapan başka bir oyun olmalı. Kibriti gözümüze çok yaklaştırırsak arkasındaki ormanı kaybederiz. Piyonlarla uğraşırsanız perde gerisindeki oyun kuran gücü, asıl ihanet çetesini gözden kaçırırsınız." şeklinde konuştu.

'Sakın muhteris olmayın'

Dilipak, sözlerini şu mesajla tamamladı: "Eğer ibret almazsak bu tür olaylarla hep karşılaşacağız. İhtiras sahibi birisiyle dolandırıcılıkla köşe dönmek isteyen birisi bir araya geldiğinde işte bu tür olaylar oluyor. Onun için sakın muhteris olmayın. Muhtekirlere güvenmeyelim ve onları dost edinmeyelim. Bu yolun sonu hem bu dünya için hem de öbür dünya için hiç de hoş değil. Hepimiz ders alarak bu olayların arkasındaki gerçeği öğrenmeye çalışalım."