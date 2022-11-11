Tosuncuk Hüseyin Baş'tan olay çıkış! Tutmayın küçük enişteyi

Meral Akşener'in 6'lı masaya davetinin ardından krize sebep olan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Altılı Masa’ya katkı sağlarız. Girmem istenmiyorsa bana söylensin" açıklamasını yaptı.

Baş, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

Baş, "Neden Altılı Masa’ya katılmak istiyorsunuz?" sorusuna "İnsanlar sürekli şunu dillendiriyor: 'İkinci partimizsiniz. Sana oy vermek istiyoruz lakin boşa gider. Niye siz ittifakta değilsiniz?' Tazyik artınca şunu gösterdik: Yapının içinde olmaya yakınız, ortak düşüncelere sahibiz" cevabını verdi.

İşte Saymaz'ın Hüseyin Baş'a soruları ve aldığı cevaplar:

- Akşener ile temasınız nasıl başladı?

- Birkaç ay önce Akşener, Covid oldu. Geçmiş olsun ziyaretinde bulundum.

- Gelecek, DEVA ve Saadet, “Bu emrivakidir” diyor ve karşı çıkıyor.

- Biz Altılı Masa’ya uygunuz. Hükümetin değiştirilmesine katkı sağlayabiliriz. Olumsuz görüşlerin yanlış olduğunu düşünürüm. Mantıklı olmaz.

- Size yönelik antipati mi var?

- Bugüne kadar Altılı Masa ile ilgili girişim yapmamıştım. Ama CHP ve İyi Parti, bizimle yakın temasa girmek istedi. Hep “Saadet Partisi sizi istemiyor” deniliyordu. Neden istemiyor? Temel Karamollaoğlu’na aracı gönderdim. “Ya onlar çok Atatürkçü. Ne yapacak, Atatürk’ün hutbelerini mi okutacakmış” dediği iletildi. Atılı Masa’ya girmem istenmiyorsa hem topluma, hem bana söylensin.

- “İstemiyorsanız söyleyin” diyorsunuz.

- Söyleyin yani. Sizinle olmak istiyoruz çünkü.

- CHP olumlu bakıyor değil mi?

- Olumsuz baktığına dair bir işaret görmedim. Ben Kemal beyi, Meral hanımla görüştükten sonra aradım. “Altılı Masa’ya katılımla ilgili talepte bulundum. Bu talebi size de yenilemiş olayım” dedim. Ancak açık bir ifadede bulunmadı.

- Reddedilirseniz ne olur?

- Belki zaman kaybederim. Meral hanımla hukukumuz devam eder. Görüşmemiz Altılı Masa’ya bağlı değil.

- Diyorlar ki “Sarıgül’ün günahı ne? Ya onlar da katılmak isterse…”

- İstesinler. Mahzuru ne? Masa 10’lu olsun, 15’li olsun. Teşkilatlanmasını oluşturmuş, parlamenter sisteme dönüşte kararlı bütün partiler olabilir.