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Aktüel "Tosuncuk" adliyede ifade verirken tam 3 kez yemek yedi!
Aktüel

"Tosuncuk" adliyede ifade verirken tam 3 kez yemek yedi!

Brezilya'da teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın adliyede 13 saat boyunca ifade verdi. Tosuncuk'un bu süre boyunca sık sık acıkarak avukatlarına yiyecek ve içecek sipariş ettiği öğrenildi. 13 saat boyunca adliyede kalan ve işlem aralarında sık sık yemek yiyen Aydın'a 3 kez yemek getirildiği gözlemlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 18:34:00 -
"Tosuncuk" adliyede ifade verirken tam 3 kez yemek yedi!

Binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın (30) geçtiğimiz çarşamba günü çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın adliyedeki işlemleri sırasında avukatlarından sıkça "Acıktım" diyerek yemek talep ettiği öğrenildi.

Adli işlemlerinin yaklaşık 13 saat boyunca sürdüğü belirlenen Aydın'ın adliyede kaldığı süre boyunca yaklaşık 3 kez yemek siparişi verdiği öğrenildi. Tüm gün adliyede olan Mehmet Aydın, yiyecek ve içecek ihtiyacını avukatları aracılığıyla karşıladı.

İfade vermek acıktırdı

Brezilya'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirilen Tosuncuk, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilmişti. Geçtiğimiz çarşamba günü sabah saat 08.00 sularında adliyeye gelen Mehmet Aydın, ifade vermek için savcılığa götürüldü. Savcılık ifadesi yaklaşık 4 saat süren Aydın, ifade bitiminde avukatlarından yemek istedi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Tosuncuk, adliyede geçirdiği süre boyunca sık sık 'Acıktım' diyerek avukatlarından yemek talep etti.

Avukatları ise Aydın'a, gün boyu ellerinde poşetlerle yiyecek ve içecek taşıdı. Hakimliğin tutuklama kararının ardından ise Tosuncuk, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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