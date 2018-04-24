Tosun Paşalı Everton, tek golle kazandı

Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde Everton ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Cenk Tosun'un 11'de başladığı mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Theo Walcott sahneye çıktı ve Everton'ı öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Everton, Newcastle United'ı 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Everton puanını 45'e çıkardı. Newcasyle 15. mağlubiyetini aldı ve 41 puanda kaldı.

Everton'da Cenk Tosun 85. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı.