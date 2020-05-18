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Spor

TOSFED, 19 Mayıs'ı dijital yarışla kutlayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:21:47 -
TOSFED, 19 Mayıs'ı dijital yarışla kutlayacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Atatürk Kupası Dijital Rallikros Yarışı ile kutlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yarış 19.19'da başlayacak.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) ve Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından 100 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlik TOSFED twitch kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında federasyona bağlı 18-28 yaş arasındaki genç sporcularla dijital toplantı gerçekleştirilerek bayramları kutlanacak.

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