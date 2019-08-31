TÖS, Başkan Kazım Kurt’u eğitim çalıştayına davet etti

Türkiye Öğrenci Senatosu (TÖS) temsilcileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret ederek bu sene Eskişehir’de düzenlenecek olan eğitim çalıştayına davet etti.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete TÖS Eskişehir İl Temsilcisi Selinay Çetin ve Arda Berk Durdu katıldı. Daha önce İstanbul’da 2 kez gerçekleştirilen eğitim çalıştayının bu sene Eskişehir’de yapılacağını belirten Çetin, Başkan Kurt’u bu eğitim çalıştayına davet etti. Başkan Kurt ile röportaj yaparak çeşitli konularda Başkan Kurt’tan bilgi alan Çetin ve Durdu, kendilerine zaman ayırdığı için Başkan Kurt’a teşekkür etti.

TÖS’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak gençler destek olmaya, onlar için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Selinay Çetin ve Arda Berk Durdu’nun kendisine yönelttiği soruları içtenlikle cevaplayan Başkan Kurt, Çetin ve Durdu’ya başarılar diledi.