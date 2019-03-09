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Torununu kanlar içinde buldu! 15 yaşındaki çocuğun merakı canından etti

Samsun'da, ortaokul son sınıf öğrencisi 15 yaşındaki çocuk, oynadığı silahın ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:24
Torununu kanlar içinde buldu! 15 yaşındaki çocuğun merakı canından etti

Samsun’un Bafra ilçesinde evde silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti.

Torununu kanlar içinde buldu

Olay, Boğazkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ortaokul son sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Sefa K, evde oynadığı silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Silah sesini duyan babaannesi odaya girdiğinde torununu yerde kanlar içinde buldu. Ağır yaralanan çocuk olay yerine çağrılan 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sefa K. otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:24
  1. Samsun
  2. Bafra Devlet Hastanesi
  3. 112 acil

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