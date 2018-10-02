Torununu alıp kayıplara karışmıştı! Yeniden kayboldu

İzmir'in Tire ilçesinde 4 temmuzda torunuyla ortadan kaybolduktan sonra jandarma tarafından dağlık alanda bulunan 55 yaşındaki Fatma Yenigün'ün 20 gündür kayıp olduğu bildirildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Derebaşı Köyü’nde kızı ile yaşayan Yenigün 12 eylülde evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.

Yenigün'ün ailesinin haber vermesi üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yenigün 4 temmuzda 1.5 yaşındaki torunu R.Ç'yi alarak ortadan kaybolmuştu.

Yenigün, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucu köyün dışında dağlık alanda bulunmuştu.