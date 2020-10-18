  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Torun Denktaş: Bu sonuca herkesten çok sevinirdi
Gündem

Torun Denktaş: Bu sonuca herkesten çok sevinirdi

KKTC Kurucu CumhurBaşkanı Rauf Denktaş'ın aynı ismi taşıyan torunu Rauf Denktaş, Kıbrıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları için çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 22:08:00 -
Torun Denktaş: Bu sonuca herkesten çok sevinirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu CumhurBaşkanı Rauf Denktaş'ın aynı ismi taşıyan torunu Rauf Denktaş, Kıbrıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları için açıklamada bulundu. Torun Denktaş, "KKTC anavatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Dedem Rauf Denktaş hayatta olsaydı bu sonuca herkesten çok sevinirdi." ifadelerini kullandı.

Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Denktaş KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

"KKTC anavatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir" diyen Denktaş, "Hayatta olsaydı bu sonuca herkesten çok sevinirdi. Bundan sonra Kıbrıs halkına düşen kutuplaşma değil ana vatan Türkiye ile birlikte tek vücut halinde hem Kıbrıs'ın hem de Türkiye'nin haklarını savunmaktır. Ersin Tatar'ın kucaklayıcı tavrı anavatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs'ın haklarında önemli rol oynamaktadır. Sonuç Kıbrısımıza ve Türkiye'mize hayırlı olsun." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı! Adil Gür zor durumda
Gündem

KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı! Adil Gür zor durumda

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ersin Tatar'ın kazanmasının ardından A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür zor durumda kaldı. Gür..
Ersin Tatar'dan ilk açıklama
Gündem

Ersin Tatar'dan ilk açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, balkon konuşmasını gerçekleştirdi. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Tatar, "Kı..
Türkiye'den Suudi Arabistan'a olay cevap: Gülüp geçiyoruz
Gündem

Türkiye'den Suudi Arabistan'a olay cevap: Gülüp geçiyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bazı ülkelerin Türkiye'ye boykot kararlarına gülüp geçiyoruz. Önce onlar kendi ayaklarında bağ..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay