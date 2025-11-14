  • İSTANBUL
Ekonomi Tortum Gölü ve Şelalesi için Fizibilite Projesinin sözleşmesi imzalandı
Ekonomi

Tortum Gölü ve Şelalesi için Fizibilite Projesinin sözleşmesi imzalandı

Yeniakit Publisher
Eyüp Yılmaz Giriş Tarihi:
Tortum Gölü ve Şelalesi için Fizibilite Projesinin sözleşmesi imzalandı

2025 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ve Uzundere Belediyesi tarafından yürütülecek “Tortum Gölü İskele ve Şelale Giriş Takı Fizibilite Projesi” için sözleşme imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı merkez binasında yapılan törene Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Proje, Uzundere’nin doğal ve turistik zenginliklerinin korunarak sürdürülebilir bir anlayışla geliştirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda Tortum Gölü ve Şelalesi çevresinde planlı, güvenli ve çevreye duyarlı kullanım alanlarının oluşturulması; bölgenin ekonomik, sosyal ve turistik kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Fizibilite çalışmasıyla Koruma Amaçlı İmar Planı çerçevesinde üç adet iskele ve giriş takının yapılabilirliği değerlendirilecek.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ekoturizm ve doğa sporları altyapısının güçlendirilmesi, kırsal turizm potansiyelinin sürdürülebilir biçimde artırılması ve Uzundere’nin Cittaslow kimliğini destekleyecek planlı yatırımların önünün açılması hedefleniyor. Projenin, ilçenin ekonomik ve turistik gelişimine katkı sunması bekleniyor.

