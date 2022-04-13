Torrent'e güle güle; Ya Nuri, ya Garcia!

Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da oynanan etkisiz oyun sonrasında teknik direktör Domenec Torrent büyük eleştiri almıştı. Takımın önceki çalıştırıcısı Fatih Terim'le kıyaslamalar yapılan Torrent'in Galatasaray'daki geleceği de belli oldu. 30 Nisan'daki seçim için aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, adaylarını belirledi. Öztürk'ün adayının ise Nuri Şahin olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da Fenerbahçe'ye karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin yankıları sürerken, teknik direktör Domenec Torrent, eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. Sarı - kırmızılı camiada 30 Nisan'da yapılacak olan seçim öncesi Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, adaylıklarını açıklamıştı. Fatih Terim ve Okan Buruk iddialarının ardından Metin Öztürk'ün hoca adayı ise belli oldu.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi sonrasında adaylıklarını duyuran Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk çalışmalarına start verdi.

TORRENT İLE DEVAM EDİLMEYECEK

Takımın teknik direktörü Domenec Torrent'in çokça eleştirildiği bu dönemde iki adayın da İspanyol teknik adamla birlikte çalışma fikri pek de kuvvetli görünmüyor...

HAMAMCIOĞLU'NUN ADAYI RUDI GARCIA

Eşref Hamamcıoğlu'nun Torrent ile devam etmeyip, Fransız teknik direktör Rudi Garcia'yı Galatasaray'ın başına getireceği iddia edilmişti. Ayrıca Hamamcıoğlu'nun tecrübeli teknik direktör Claudio Ranieri'yi de listesinde bulundurduğu öne sürülmüştü.

Bir diğer aday Metin Öztürk ise Mynet'e yaptığı özel açıklamada, "Torrent istifa eder giderse çok seviniriz, şampanyayla kutlarız. Hem adama 2.5 milyon € tazminat ver, hem UEFA ile sorun yaşa. Kendi şirketiniz olsa yaparsınız ama Ali Sami Yen'in koltuğunda bunları yapamazsınız. Kafanıza göre takılamazsınız. Kafanıza göre takılırsanız da 6 ay sonra teneke çalar gönderirler." ifadelerini kullanarak Torrent ile devam etmeme konusunda yeşil ışık yakmıştı.

METİN ÖZTÜRK'ÜN HOCA ADAYI: NURİ ŞAHİN

Metin Öztürk'ün yerli bir teknik direktörü takımın başına getirmek istediği ve bunun için Nuri Şahin'i en uygun aday olarak gördüğü belirtildi.

Antalyaspor'un başında başarılı bir grafik çizen Nuri Şahin'in sıkı bir Galatasaraylı olduğunu bilen Öztürk'ün Almanya'da aldığı eğitim nedeniyle de böyle bir krarar verdiği belirlendi.

SON 10 MAÇTA YENİLGİSİ YOK

Nuri Şahin, Antalyaspor'un başında çıktığı son 10 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik aldı. Yenilgi yüzü görmedi.