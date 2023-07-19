Torreira'nın menajerinden peş peşe açıklaması: Paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı, gündeme oturdu! Milyarlarca euro

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta Mauro Icardi ile beraber aslan payına sahip olan Lucas Torreira, İtalya'ya uçtu. Menajerinin Lazio ile görüşeceklerini açıklaması nedeniyle bu yolculuk taraftarda panik yarattı. Menajer Pablo Bentancur'dan açıklama geldi.

Galatasaray'da Lucas Torreira için İtalyan devi Lazio devreye girmişti. Galatasaray'a teklif yapan Lazio, sarı kırmızılılardan olumsuz cevap almıştı. Oyuncunun menajeri Pablo Bentancur ise Lazio ile görüşeceklerini ancak Torreira'nın satılık olmadığını bildiklerini açıklamıştı.

Ancak Torreira'nın yaptığı sosyal medya paylaşımı taraftarda panik yarattı. Uçak ve İtalya bayrağı paylaşan Torreira, bavuluyla hava alanında görüldü.

Beraberinde "Lazio'ya mı gidiyor?" sorularını getiren paylaşım sonrası açıklama geldi.

Menajer Pablo Bentancur, "Şu anda görüşmeler bloke oldu. Lazio B planına yöneldi ve zaten Galatasaray da Lucas Torreira'yı satışa çıkarmış değil. Herkesi mutlu edecek bir teklif gelirse transfer olabilir ancak Lazio şimdilik B planına geçti ve herhangi bir problem yok" dedi.

posta'nın haberine göre: Torreira, Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Oyuncunun tedavisi için İtalya'ya gittiği tahmin ediliyor.

Galatasaray, Uruguaylı orta saha için 20 milyon euro ve üstü bir teklif gelirse değerlendirecek. Aksi halde hiçbir şekilde satış veya kiralama düşünülmüyor.

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