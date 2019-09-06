0553 313 94 23

Toroslar’da yol yapım, bakım ve onarın çalışmaları devam ediyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

06 Eylül 2019 Cuma 16:19
Toroslar’da yol yapım, bakım ve onarın çalışmaları devam ediyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçedeki çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Çavuşlu Mahallesi’nin farklı sokaklarında ihtiyaç duyulan noktalara asfalt yama çalışması gerçekleştirildi.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin ihtiyaçlarını saptamak üzere fizibilite çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Bu doğrultuda vatandaşlarımızdan gelen taleplerin çoğunlukla ulaşım konusunda olduğunu belirledik. Bununla ilgili önemli bir çalışmaya hazırlanıyoruz. Beton yol modeline geçeceğimizi kamuoyuna basın mensuplarımız aracılığıyla açıklamıştık. Bu süreçte ilçemizin ulaşımla ilgili eksikliklerini de ihmal etmeyip belli bir program dahilinde yerine getiriyoruz. Amacımız geleceğe dönük, kalıcı ve sürdürülebilir hizmetler yapmak" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanya’da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
    1. Alanya’da şüpheli araçtan uyuşturucu..
    2. New York borsası yükselişle açıldı
    3. Diyarbakır annelerinin HDP İl..
    4. Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu
    5. Kaynarca’da çocuk hastalıkları hekimi..
    6. Başkan Esen, zabıta personeliyle bir..
    7. Şebinkarahisar’da organik ürün pazarı..
    8. Toplu taşımaya eğitim dönemi..
    9. Mahir Ünal: Gerçekliğin karşısında..
    10. AWS Pop-Up Loft İstanbul, Galata Rum..
    11. Adıyaman’da orman yangını
    12. Cumhurbaşkanının Malatya’ya gelişi
    13. Merkel’in Çin ziyareti meyvelerini..
    14. Serik Belediye Başkanının evine..
    15. Aşure kazanları Serdivan’da kuruldu
    16. Tehlike anında 100 metre yaklaşanı..
    17. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Osmanlı..
    18. TOKİ İstanbul’da emeklilere ne zaman..
    19. Yeşilin tüm renkleri Şahinbey’de
    20. Kanuni Sultan Süleyman ölüm yıl..
    21. Dünya Halk Sağlığı Günü
    22. Kadına şiddete dikkat çekmek için maç..
    23. Hindistan'da asırlık bina çöktü: 5 ölü
    24. ABD'den Türkiye açıklaması: Bir..
    25. Etiyopya'da iki yardım çalışanı..
    26. HDP önündeki eylemde çocuğunun..
    27. Diyarbakır anneleri evlatları için..
    28. Ahlat’ta ‘okul güvenliği’ toplantısı..
    29. Son Dakika Haberi: Canan Kaftancıoğlu..
    30. Mansur Yavaş zamlara devam ediyor!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim