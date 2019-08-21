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Toroslar’da ulaşıma konfor

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde asfaltserim, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:31
Toroslar’da ulaşıma konfor

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde asfaltserim, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ulaşımda konfor ve kaliteyi arttırmak adına gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Doruklu Mahallesi’nde sathi kaplama asfalt serimine başladı. Toroslar halkına en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede beklentileri ve talep edilen hizmetleri vatandaşla buluşturmak adına yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi.


Toroslar’ın hızla büyüdüğünü ve geliştiğini ifade eden Yılmaz, buna paralel olarak hizmetlerini program dahilinde gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yılmaz, “İlçemizin her noktasında hizmetlerimiz ve çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. Yollarımızın bakımını da titiz bir şekilde sürdürüyoruz. Bunu yaparken yeni yerleşim yerlerimizdeki eksiklikleri de gidermeye çalışıyoruz. Daha güzel, temiz ve yaşanılabilir bir Toroslar oluşturmak hedefimiz” dedi.


Doruklu Mahallesi sakinleri de mahallelerinde gerçekleştirdiği hizmetlerinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:31
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