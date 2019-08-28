Toroslar’da cami ve sosyal tesislere bakım yapılıyor

Toroslar Belediyesi, ilçede bulunan cami ve sosyal tesislerin bakım, onarım ve boya çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda ekipler, Bilal-i Habeş Camii’nin dış cephe boyayarak, tadilat işlemlerini gerçekleştirdi.

Toroslar Belediyesi’ndan yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cami ve sosyal tesislerin bakım, onarım ve boya çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yusuf Kılıç Mahallesinde bulunan Bilal-i Habeş Camii, dış cephe boyama ve tadilat çalışmaları yapılarak yeni bir görünüme kavuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsın Afşın Yılmaz, daha iyi hizmet verebilmek için sosyal tesisleri bakıma aldıklarını söyleyerek, “Sosyal tesislerin ve ibadethanelerimizin bakım ve onarımlarını, vatandaşlarımız daha rahat ve temiz bir şekilde kullanabilsin diye yapıyoruz. Yapılan çalışmalar hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.