Toroslar Belediyesi bocce takımı şampiyon oldu

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, 24-27 Haziran tarihleri arasında Ankara’da yapılan Türkiye Bocce 1’inci Lig müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı.

16 takımın kıyasıya mücadele ettiği 1’inci Lig etaplarında tecrübesini sahaya yansıtarak şampiyonluk ipini göğüsleyen takım, bu başarı ile Avrupa Kulüpler Arası Şampiyonaya gitmeye hak kazandı. Toroslar Belediyesi Bocce Takımı ve Milli Takım Antrenörü Niyazi Kutlay, bocce branşında ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettikleri galibiyetle Türkiye’nin en iyi kulübü olduklarını vurguladı. Kutlay, "Kentimizi, Ankara takımları arasında başarıyla temsil eden takımımızla gurur duyuyoruz. Bu şampiyonluğu Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a armağan ediyoruz. Daha birçok başarıya imza atacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.

Kulübün 23 sporcusunu da Milli takıma kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kutlay, Dünya Kupası’nın 05-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Toroslar Bocce Tesisi’nde gerçekleşeceğini söyledi.

Başkan Yılmaz ise 1’inci lig müsabakalarında şampiyon olan Toroslar Belediyesi Bocce takımını kutlayarak, sporcuları her zaman desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Boccebranşının, Toroslar’dan başlayarak tüm kente yayılmasında vesile olan Takım Antrenörü Kutlay’a ve takım oyuncularına teşekkür eden Yılmaz, bundan sonraki müsabakalarında da başarılar diledi.