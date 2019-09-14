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Torbalı’da Kent Tiyatrosu kuruluyor

Torbalı Belediyesi, vatandaşların daha çok tiyatro ile buluşmasını sağlamak amacıyla ilçede bir Kent Tiyatrosu kurulması için hazırlıklarını tamamladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:19
Torbalı’da Kent Tiyatrosu kuruluyor

Torbalı Belediyesi, vatandaşların daha çok tiyatro ile buluşmasını sağlamak amacıyla ilçede bir Kent Tiyatrosu kurulması için hazırlıklarını tamamladı.


Torbalı’da yıllardır özlemi duyulan, Kent Tiyatrosu kuruluyor. Torbalı Belediyesi, sanatsal ve kültürel çalışmalar kapsamında vatandaşların daha çok tiyatro ile buluşmasını sağlamak amacıyla ilçede bir Kent Tiyatrosu kurulması için hazırlıklarını tamamladı. Belediye Kültür Merkezi (BKM) bünyesinde kurulacak olan tiyatro için kayıtlar alınmaya başlandı. İki ayrı grupta toplanıp, gösterilere imza atacak olan Kent Tiyatrosu’nun bir parçası olmak isteyenler 20 Eylül’e kadar Torbalı BKM’ye giderek başvuru gerçekleştirebilecek.


14-18 ve 18 yaş üstü iki ayrı grubun yer alacağı tiyatroda, önce eğitim çalışmaları ardından da oyun hazırlıkları yapılacak. İlçede ve ilçe dışında gösterilere imza atacak olan ekibin bir parçası olmak isteyenler ücretsiz bir şekilde bu gruba katılabilecek. Torbalı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin tarafından Kent Tiyatrosu için yapılan açıklamada, “Belediyemiz bünyesinde kurulan Kent Tiyatrosu ile yetenekli gençlerimiz ile buluşuyoruz. Kent Tiyatrosunda eğitim almak ve sahneye çıkmak isteyen tiyatro gönüllülerini BKM kayıt noktasına bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:19
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