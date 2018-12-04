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Torbalı'da gasp ettiği taksiyle Ödemiş'te yakalandı

İzmir Torbalı'da bir taksi şoföründen gasp ettiği ticari taksiyi tarlaya bırakarak kaçan saldırgan, bir gün sonra yakalanarak tutuklandı.

04 Aralık 2018 Salı 14:40
Torbalı'da gasp ettiği taksiyle Ödemiş'te yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde müşteri gibi bindiği taksiyi gasp ettiği iddiasıyla Ödemiş'te yakalanıp, gözaltına alınan Muammer Zeyrek (41), tutuklandı.

Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde, 1 Aralık günü saat 22.30 sıralarında, Alpaslan Bozlaker'in kullandığı 35 FR 809 plakalı taksi, müşteri gibi binen Muammer Zeyrek tarafından gasp edildi. Boynuna kontak anahtarı dayayarak etkisiz hale getirdiği Bozlaker'i taksiden indiren Muammer Zeyrek, direksiyona geçip, hızla uzaklaştı. Bozlaker, olayın ardından Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, şikayetçi oldu. Harekete geçen ekipler, GPS'den Ödemiş'e yönüne gittiği belirlenen taksiyi takibe aldı. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Umurbey Mahallesi 2'nci Yanıkkır mevkisinde önlem aldı. Ekipleri fark eden Muammer Zeyrek, taksiyi tarlaya sürdü. Taksi, çamura saplandı. Muammer Zeyrek, aracı terk edip, gecenin karanlığından da yararlanarak kaçtı.

Jandarma, bir gün sonra saat 04.00 sıralarında, Muammer Zeyrek'in 1'inci Yanıkkır mevkisinde olduğunu tespit etti. Muammer Zeyrek, yolda yürürken, jandarma tarafından yakalandı.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen Zeyrek, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çamura saplanan taksi ise tutanak tutularak sahibine teslim edildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:40
  1. İzmir
  2. Torbalı
  3. Ödemiş
  4. Taksi gaspı
  5. Muammer Zeyrek
  6. Tutuklama kararı

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