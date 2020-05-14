  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Torbalı’da doğalgaz kokusu paniğe yol açtı

İzmir’in Torbalı ilçesinde sabah saatlerinde hissedilen doğalgaz kokusu paniğe yol açtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:17:18 -
Torbalı’da doğalgaz kokusu paniğe yol açtı

İzmir’in Torbalı ilçesinde sabah saatlerinde hissedilen doğalgaz kokusu paniğe yol açtı.


Torbalı ilçesinde sabahın erken saatlerinde yoğun gaz kokusu hissedildi. Yoğun kokudan dolayı vatandaşlar firmayı arayarak bilgi almaya çalıştı ancak hatta herkesin biranda yüklenmesi nedeniyle hatlar kilitlendi. İlçede korkuya neden olan yoğun kokuyla ilgili ise İzmirgaz yetkilileri herhangi bir açıklama yapmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı