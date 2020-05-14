Torbalı’da doğalgaz kokusu paniğe yol açtı

İzmir’in Torbalı ilçesinde sabah saatlerinde hissedilen doğalgaz kokusu paniğe yol açtı.

Torbalı ilçesinde sabahın erken saatlerinde yoğun gaz kokusu hissedildi. Yoğun kokudan dolayı vatandaşlar firmayı arayarak bilgi almaya çalıştı ancak hatta herkesin biranda yüklenmesi nedeniyle hatlar kilitlendi. İlçede korkuya neden olan yoğun kokuyla ilgili ise İzmirgaz yetkilileri herhangi bir açıklama yapmadı.