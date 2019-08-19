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Torbalı, incir festivaliyle şenlendi, üreticiler bayram etti

İzmir’in Torbalı ilçesinde, hem aroması hem de görünüşü ile diğer incir türlerinden ayrılan ve ilçenin Çapak Mahallesi’nde bol miktarda yetişen Bardacık inciri için festival düzenledi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:13
Torbalı, incir festivaliyle şenlendi, üreticiler bayram etti

İzmir’in Torbalı ilçesinde, hem aroması hem de görünüşü ile diğer incir türlerinden ayrılan ve ilçenin Çapak Mahallesi’nde bol miktarda yetişen Bardacık inciri için festival düzenledi. Festival, satış yapan üreticileri de memnun etti.


Torbalı Belediyesi, ilçedeki ürünleri festivallerle tanıtıyor. Bu kapsamda hem aroması hem de görünüşü ile diğer incir türlerinden ayrılan ve ilçenin Çapak Mahallesi’nde bol miktarda yetişen Bardacık inciri için Çapak’ta festival gerçekleştirildi. Festivale binlerce kişi katıldı. Sabah saatlerinde başlayan festival akşam saatlerine kadar sürdü. Yerli üreticiler, kurulan stantlarda; Bardacık inciri, incir reçeli, kuru incir gibi ürettikleri ürünleri hem satma hem de tanıtma fırsatı bulurken, kente ilçe dışından gelenler de belediyenin ücretsiz taşıma araçları ile mahalleye taşındı. Bölgedeki vatandaşlar, yapılan alışverişler ve ürünlerinin tanıtılmasından memnun kaldı.


Bu yıl ikincisi gerçekleşen festivalde halk oyunu gösterileri, komedi performansları ve konserler hem köy halkına hem de dışarıdan gelen konuklara keyifli saatler yaşattı. Bahar Şahin okuduğu şarkılarla dinleyicileri mest ederken, Türk televizyonlarının eğlence kuşağında yeri ayrı olan Komedi Dans Üçlüsü de konukları kahkahaya boğdu. Günün finalinde ise Türk halk müziğinin isimlerinden Nur Ertürk unutulmaz bir konsere imza attı. En sevilen türküleri deneyimli isimlerden oluşan orkestrası ile seslendiren Ertürk, topuklu ayakkabısını çıkarttığı sırada vatandaşlardan alkış alınca, "Ben de sizdenim" dedi.


Öte yandan, gün boyunca stantları gezen, konukları karşılayan Torbalı Belediye Başkanvekili Mithat Tekin, hem ilçeye has Bardacık incirinin tanıtılması hem de kır turizminin canlanması amacıyla düzenlenen festivalin ilçeye ve Çapak’a değer kattığını anlattı. Mithat Tekin, böyle festivallerde üreticilerin uygun fiyattan satış yaparak gelir elde ettiğini söyledi. 25 Ağustos’ta da Karakızlar Mahallesi’nde Börülce Festivali düzenleyeceklerini belirten Tekin, "Torbalımızın ve köylerin tanıtımını artırmak istiyoruz. Etkinliğe gayet güzel bir ilgi oldu. Sıcak olmasına rağmen katılımdan memnunuz. Çevre yerlerden belediye olarak ücretsiz servis koyduk. Gün boyu misafirlerimizi ağırladık" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:13
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