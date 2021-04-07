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Sağlık Torbalı idrara çözüm geldi! İki hastaya bağırsaktan mesane yapıldı
Sağlık

Torbalı idrara çözüm geldi! İki hastaya bağırsaktan mesane yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde iki hastaya bağırsaktan yeni mesane yapıldı. Artık mesane sorunu yaşayan hastalar torba kullanımından kurtulacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 14:47:00 -
Torbalı idrara çözüm geldi! İki hastaya bağırsaktan mesane yapıldı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ameliyatı Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esat Korğalı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Korğalı, mesane tümörlerinin ikiye ayrıldığını belirtti.

"Kasa invaziv" olan hastalarda artık yaşamı tehdit eden bir hastalık haline geldiği için mesanenin çıkartılması gerektiğini aktaran Korğalı, "Mesane çıkartıldığında da idrar kesesi ortadan kalktığı için idrarın bir şekilde dışarı alınması gerekiyor. Genellikle bunun için en çok kullanılan yöntem hastanın karnına torba takılarak idrarın dışarı atılması." ifadelerini kullandı.

Bir diğer yöntemin de daha az uygulanan bağırsaktan yeni mesane yapma olduğuna dikkati çeken Korğalı, şunları kaydetti:

"Sınırlı vakalarda mesaneyi çıkardıktan sonra bağırsaktan belli bir parçayla onu mesane şekline getirip tekrar idrar yoluna ağızlaştırılan ameliyat var. Burada da iki hastamıza o ameliyatı uyguladık. Hastaların mesanesi kasa invaziv ama çok metastazı yoktu. Yaşam beklentisi uzun, genel durumları iyi olan genç hastalar. O yüzden biz hastalara torbadan ziyade daha konforlu olan bu ameliyatı seçtik. Bakım açısından da vücut imajı açısından da daha iyi. Bu tür ameliyatlar daha çok büyükşehirlerde deneyimli cerrahlar tarafından yapılıyor ve hastaların bu tarz tedaviye ulaşmaları daha zor."

Hastalardan Hacı Ahmet Aksüt ise ameliyatını gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür ederek, "Bu ameliyattan sağ çıkacağımı hiç sanmıyordum. Hocalarımızın büyük başarısı sayesinde kurtulduk. Hocalarımızdan, çalışanlarımızdan, üroloji personelinden Allah razı olsun." açıklamasında bulundu.

Diğer hasta Murat Şeker ise hastalık sürecini anlatarak, 8 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

 

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