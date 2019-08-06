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Torbalı Belediyesi’nden resim kursu

Yaşamlarının bir yerine sanatı dahil eden çocuk, genç-yetişkin her yaştan kursiyerler Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitimler sayesinde profesyonel ressamlara adeta taş çıkarıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 14:30
Torbalı Belediyesi’nden resim kursu

Yaşamlarının bir yerine sanatı dahil eden çocuk, genç-yetişkin her yaştan kursiyerler Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitimler sayesinde profesyonel ressamlara adeta taş çıkarıyor.


Torbalı Belediyesi bünyesinde açılan resim kursu birçok Torbalılı vatandaşın hayatına renk kattı. Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kursta eğitim alan öğrenciler, sanatla iç içe bir ortamda temel resim teknikleri ve uygulama çalışmaları yapıyor. Aldıkları eğitim çerçevesinde yaptıkları resimlerle kendilerine hayranlık uyandıran kursiyerler, haftanın 5 günü kursa katılıyor. Kadın kursiyerlerden bazıları çocuklarıyla da kurslara katılarak, hem onların da sanatla buluşmasını sağlıyor hem de akıllarını çocuklarında bırakmamış oluyor.



Kimi ev hanımı kimi emekli kimi de öğrenci


Düzenlenen kurslarda hayli mesafe kat eden kursiyerler, yağlı resim, guaj boya ve kumlama gibi kategorilerde eğitim alıyor. 3 ayrı yaş kategorisinde gerçekleşen eğitimler ücretsiz olarak verilirken, kurslara katılmak isteyenler Belediye Kültür Merkezi’nde kurs başvurusu yapabiliyor. Ortak noktaları içlerinde kalan resim sevgisini yıllar sonra tuvalle buluşturmak olan yetişkinlerin kimi ev hanımı kimi emekli bireylerden oluşurken, ortaya çıkarılan eserler görsel şölene neden oluyor. Eğitmen Serdar Yalçınkaya eşliğinde haftanın 5 günü verilen derslerde 100 kursiyere görmek ve bakmak arasındaki ayrım, gördüğünü doğru olarak algılamak, renklendirme ve soyutlama uygulamaları farklı tekniklerle (desen, boya, kolaj gibi) öğretiliyor.



"Kurslarımız devam ediyor"


Torbalı Belediyesi olarak sanat çalışmalarına ve eğitimlerine önem verdiklerini ifade eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürü Serkan Tekin, “Belediye Kültür Merkezimiz bünyesinde açılan ve eğitimleri devam eden resim kurslarımız hızla devam ediyor. Kursiyerlerimiz gerçekten hayranlık duyacağımız eserlere imza atıyor. İlginin ve başarının bu denli yüksek olması bizleri sevindiriyor. Sadece resim değil, birçok sanat dalında kurslarımız devam ediyor. Detaylı bilgi ve kurs programlarımız için dileyen herkesi kültür merkezimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:30
  1. sanat
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