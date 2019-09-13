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Torbalı Belediyesinden aşure etkinliği

Torbalı Belediyesi, Muharrem ayında düzenlediği etkinlikle birlik ve dayanışma ruhunakatkıda bulundu.

13 Eylül 2019 Cuma 12:58
Torbalı Belediyesinden aşure etkinliği

Torbalı Belediyesi, Muharrem ayında düzenlediği etkinlikle birlik ve dayanışma ruhunakatkıda bulundu. Belediye, Alevi vatandaşların yoğun yaşadığı Türkmenköy Mahallesinde aşure etkinliği düzenlendi



Torbalı Belediyesi birlik ve dayanışma ruhuna Muharrem ayında düzenleyeceği etkinliklerle katkıda bulundu. Bu kapsamda dün akşam Alevi vatandaşların yoğun yaşadığı Türkmenköy Mahallesinde aşure etkinliği düzenlendi. Türkmenköy Mahalle Konağı’nda gerçekleşen etkinlikte Torbalı Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. Sanatçı Yolcu Bilginç’in de sahne aldığı etkinliklerde deyişler eşliğinde semah gösterileri sunuldu. Duvaz-ı imamların Bilginç tarafından okunduğu etkinlikte yüzlerce vatandaş yer aldı. Alevi derneklerinin de yer aldığı etkinliğe Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Yakupoğlu, Prof. Dr. Özkan Yıldız ve Yavuz Selim Özgan ile çok sayıda meclis üyesi katıldı.



Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgan, “Muharrem ayı hepimiz için özel ve anlamlı bir ay. Aşure günü de bu anlamda önemsediğimiz bir gündür. Biz de bu geleneği yaşatarak vatandaşlarımıza aşure dağıtıp Alevi vatandaşlarımız için bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu mübarek ay içerisinde dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin devam etmesini temenni ediyorum. Bütün etnik kimliklerin yüzyıllardır kardeş olarak yaşadığımız ülkemizde, bu birliğini daha da güçlenerek devam edeceğine olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:58
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