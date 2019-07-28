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Torbalı Belediye Başkanı’ndan açıklama

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un oğlu Efe Uygur’un belediye şirketi TORBEL AŞ.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:46
Torbalı Belediye Başkanı’ndan açıklama

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un oğlu Efe Uygur’un belediye şirketi TORBEL AŞ.’de genel müdür yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili haberlerin ardından Başkan İsmail Uygur’dan açıklama geldi. Başkan Uygur, "Yeni dönemde bir dönem aradan sonra enkaz devraldım. Güvenebileceğim kimse yoktu. Benim oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil" dedi.


Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur, belediye şirketi TORBEL AŞ.’de genel müdür yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Belediyenin ana borçları 100 milyonu aşıyordu. TORBEL sıradan bir şirket değil. Memurlar hariç tüm belediye personeli burada çalışıyor. 20’nin üzerinde kafeterya, iş makineleri, araç-gereç ve birçok faaliyeti bünyesinde bulunduruyor. Yani tüm sistem TORBEL üzerinden yürüyor. Geldiğimizde buranın bilerek ve isteyerek batırılmış olduğunu gördük. Ne yazık ki iki dönem belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen yeni dönemde bir dönem aradan sonra enkaz devraldım. Güvenebileceğim kimse yoktu. Benim oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil. Başka genel müdür yardımcısı da var. Özel aracımı ve yakıtımı kullanıyor. Belediye şirketinden araç ya da yakıt almıyor. Günde 15 saat çalışıyor. Benim sağlıklı veriye sağlam bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor. Ben oğluma iş kuramayacak ya da onu işsiz bırakacak biri değilim. Buradaki iş tamamen 5-6 aylık, gerekirse 1 yıllık geçici görevlendirme niyetindedir. Şirket düze çıktıktan sonra tekrar kendi yaşamına dönecektir. Atama kararı tamamen güven ve çalışma esaslıdır. Beni eleştirenlere buradan şunu söylüyorum; gelsinler tüm şirket bilgi rapor ve bilançolarını görsünler. Hepsini gerekirse kamuoyu ile paylaşırım. 5 kişinin çalıştığı ve yüzlerce kişinin geldiği bir kafeteryanın 3 aylık bilançosunun 100 TL gösterildiğini belgeleriyle kanıtlarım" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:46
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