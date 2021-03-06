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Siyaset Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un evinde yangın çıktı
Siyaset

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un evinde yangın çıktı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un evinde yangın çıktı. 6 kişi dumanlardan etkilenirken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 14:36:00 -
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un evinde yangın çıktı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57) ile ailesinin de yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Alevler apartmanı sararken dumandan etkilenen 3. katta yaşayan İsmail Uygur, eşi Afet ve kızı Ege Uygur komşuları tarafından uyandırılarak dışarı çıkarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Sabah'ın aktardığına göre, yangında dumandan etkilenen Uygur ailesi ile 4 komşusuna ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Uygur ile eşi Afet Uygur 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Dumandan etkilenen Ege Uygur ile 4 bina sakini tedavilerinin ardından taburcu edildi. Uygur çiftinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Belediye Başkanı Uygur, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece saat 03.00 sularında oturduğum apartmanda çıkan yangın nedeniyle dumandan ailem ile birlikte etkilendik. Tedbir amaçlı hastaneye sevk edildik. Genel sağlık durumumuz gayet iyi. Tüm komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

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