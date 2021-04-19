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Aktüel Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ölüm nedeni ne? İsmail Uygur kaç yaşındaydı?
Aktüel

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ölüm nedeni ne? İsmail Uygur kaç yaşındaydı?

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybettiği açıklandı. Solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, oturduğu apartmada yangın çıkması sebebiyle dumandan etkilenmiş hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden taburcu edilen İsmail Uygur daha sonra yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 09:15:00 - 2021-04-19 09:15:42
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ölüm nedeni ne? İsmail Uygur kaç yaşındaydı?

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda yangın çıktı. 57 yaşındaki Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Solunum rahatsızlığı bulunan Başkan Uygur, 6 gün süren tedavinin ardından taburcu oldu. Evinde tedavisini sürdürülen başkan Ramazan İsmail Uygur, 14 Nisan gecesi yine solunum rahatsızlığına bağlı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Uygur, evli ve 2 çocuk babası.

Torbalı belediye seçim sonuçları

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre, CHP’nin Torbalı Belediye başkan adayı İsmail Uyur oyların yüzde 52,49’unu alarak belediye başkanı seçilmişti. AK Parti Torbalı Belediye başkan adayı Adnan Yaşar Görmez ise oyların yüzde 45,20’sini almıştı.

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