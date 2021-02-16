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Yerel Torbacılara suçüstü
Yerel

Torbacılara suçüstü

Aksaray'da uyuşturucu satışı yapan torbacıları suçüstü enseleyen jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 16:26:00 -
Torbacılara suçüstü

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarda 2 şahsın diğer 4 şahsa uyuşturucu madde satacağı bilgisine ulaştı. Bunun üçerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ilk olarak 6 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ardından kimlikleri belirlenen E.K. (25), H.H.Y. (54), D.Ü. (28), M.Ö. (27), S.A. (32) ve S.A. (42) isimli şüphelilerin Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi yolunda satış için buluşacaklarını tespit eden jandarma ekipleri yol üzerine pusuya yattı.

6 şahsın 2 ayrı araçla gelerek buluşması üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler 6 şüpheliyi de suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler şahısların üzerlerinde, araçlarda ve merkezde bulunan ikametlerinde yapılan aramalarda 210 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 1 adet av tüfeği ve 3 adet kesici alet ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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