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Yerel Torbacılara operasyon
Yerel

Torbacılara operasyon

Yeniakit Publisher
2023-12-29 09:50:00 -
Torbacılara operasyon

Van'da torbacılara yönelik operasyonda 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 116 gram sıvı metamfetamin, 64,41 gram metamfetamin, 83 gram kokain, 14,62 gram esrar, 3,50 gram bonzai, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 14 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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