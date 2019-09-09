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"Torbacılara neredeyse savaş açtık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Polis sorumluluk bölgesinde bin 553 okulda bin 373 okul kolluk görevlisi, 28 bin 588 okulda 17 bin 172 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 21 bin 971 okulda da giriş çıkış saatlerinde 5 bin 400 ekip, jandarma sorumluluk bölgesinde de bin 208 okulda 3 bin 624 devriye personeli, tüm okullarda 5 bin 867 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirilmiştir"- "Okul önlerinde torbacılara karşı neredeyse savaş açtık. Dağda yakaladığımız PKK’lıya hangi gözle bakıyorsak, inanın uyuşturucu işine bulaşanlara, torbacısından baronlarına kadar aynı gözle bakıyoruz, aynı muameleyi yapıyoruz"

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:18
"Torbacılara neredeyse savaş açtık"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polis sorumluluk bölgesinde bin 553 okulda bin 373 okul kolluk görevlisi, 28 bin 588 okulda 17 bin 172 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 21 bin 971 okulda da giriş çıkış saatlerinde 5 bin 400 ekip, jandarma sorumluluk bölgesinde de bin 208 okulda 3 bin 624 devriye personeli, tüm okullarda 5 bin 867 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirilmiştir." dedi.

Mezun olduğu Gaziosmanpaşa Plevne Anadolu Lisesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılış programına katılan Soylu, öğrencileri her türlü tehlike ve tehditten uzak tutmak için gerekli tedbirleri aldıklarını anlattı.

Soylu, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı olarak bu güvenliği sağlamak için 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde polis sorumluluk bölgesinde bin 553 okulda bin 373 okul kolluk görevlisi, 28 bin 588 okulda 17 bin 172 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 21 bin 971 okulda da giriş çıkış saatlerinde 5 bin 400 ekip, jandarma sorumluluk bölgesinde de bin 208 okulda 3 bin 624 devriye personeli, tüm okullarda 5 bin 867 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirilmiştir. Bununla birlikte bu hafta, ilk beş gün, okul servis araçlarına yönelik yoğunlaştırılmış denetimlerimiz olacaktır. yine yaya geçitlerinde farkındalığı arttırmak üzere görsel çizimler yapıyoruz. Bunların da üç bin 52 tanesi tamamlanmıştır."

Uyuşturucu konusunda velileri de uyaran Soylu, "Biz bu konuda talihsiz bir ülkeyiz. Doğumuzda afyon, batımızda, Avrupa’da sentetik uyuşturucu üreten ülkeler var. Hepsinin ticaret rotası da ne yazık ki bizim ülkemiz üzerinden geçiyor." dedi.

Bakan Soylu, "Ancak bilesiniz ki uyuşturucu işinde bizim en büyük sıkıntımız 'benim çocuğum yapmaz' cümlesidir. Kıymetli anne babalar, elbette ki evlatlarınızı tanırsınız, muhakkak ki onları iyi yetiştirdiniz ama bu zehirin tacirleri, bunu çocuklarınıza vermek için akla hayale gelmeyen yöntemler geliştiriyorlar. Bütün ikna yöntemlerini, çocukların heveslerini, zaaflarını kullanmayı iyi biliyorlar. Onun için ne olursunuz, hem kendi çocuğumuzu, hem arkadaşlarını, hem çevremizdekileri mutlaka iyi izleyelim ve çocuklarınızla konuşun, sürekli konuşun. Havadan sudan da olsa konuşun. Sizler çocuğunuzun hayatında, zihninde ne kadar fazla yer kaplarsanız o zehir de kendisine yer bulamayacaktır." diye konuştu.

- "PKK’lıya hangi gözle bakıyorsak uyuşturucu işine bulaşanlara da aynı gözle bakıyoruz"

Uyuşturucu konusunda bakanlık olarak çok büyük bir mücadelenin içinde olduklarını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Büyük parti yakalamalar yapıyoruz. Sadece bu yılbaşından beri 15 bin 330 kişiyi uyuşturucu suçlarından tutukladık. 85 bin 269 operasyon yaptık. Okul önlerinde torbacılara karşı neredeyse savaş açtık. Dağda yakaladığımız PKK’lıya hangi gözle bakıyorsak, inanın uyuşturucu işine bulaşanlara, torbacısından baronlarına kadar aynı gözle bakıyoruz, aynı muameleyi yapıyoruz ama iş sizlerde bitiyor. Pek çoğumuz akıllı cep telefonları kullanıyor. 'UYUMA' diye bir uygulama yaptık. Şunu lütfen telefonlarımıza indirelim. Uyuşturucu ihbarı yapmaya yarıyor. İsminiz görünmeden, bütün bilgileriniz gizli kalacak şekilde ihbar yapmanızı sağlıyor. İndirin telefonunuza, bulunsun. Uyuşturucu satıldığını veya kullanıldığını gördüğünüz, şüphelendiğiniz durumları tek tuşla merkezimize ulaştırın. Siz bize haber verin, gerisini bize bırakın. Biz o torbacıya, uyuşturucu satıcısına ne yapacağımızı biliyoruz."

Doktorların verdiği ilaçlar haricinde ilaç kullanmamaları konusunda da öğrencileri uyaran Soylu, kötü arkadaşlardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Süleyman Soylu, "Zehirlerini öyle geliştirmişler ki inanın bu işin şakası yok. 2017’de uyuşturucudan 941 insanımız öldü. Bu uyarılarımız sayesinde, yaptığımız binlerce operasyon sayesinde, geçen yıl bunu 657’ye düşürdük. Eğer siz destek verirseniz, size sunulan uyuşturucuyu elinizin tersiyle iterseniz, biz bu sayıyı sıfıra kadar düşürürüz." ifadelerini kullandı.

İlk ders zilini çalan Bakan Soylu, sınıfları ve öğretmenler odasını ziyaret ettikten sonra konferans salonunda öğrencilerle söyleşi yaptı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:18
  1. - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. 2019-20120 eğitim öğretim

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