‘Torba teklif Meclis’ten geçti! ‘Varlık barışı’ bir yıl uzadı

Ekonomi alanında önemli düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 1 ile 17. maddelerini kapsayan 1. bölümü, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Varlık Barışı’nın süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları Türkiye’ye getirilecek. Bu durumda yüzde 1 vergi uygulanacak.

Merkez Bankasının yıllık kârının yüzde 20’si ihtiyat akçesine aktarılmayacak. Merkez Bankası talepleri gerçek zamanlı ve anlık karşılanacak. Bu taleplerin karşılanması için bankaca kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim sistemleri kurulabilecek.

Finansal güçlük içinde bulunan firmalara, yapılacak Çerçeve Anlaşma kapsamında bazı teşvikler verilecek, borçları yeniden yapılandırılacak.

El konularak mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı verilen araçlar, 31 Aralık 2019’a kadar ödenmesi gereken ÖTV’nin yüzde 25’ine tekabül eden tutarın 1 ay içinde ödemesi halinde sahibine iade edilecek.