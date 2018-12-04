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‘Topyekün Mücadele’ sonuç verdi! Enflasyon yüzde 1.44 geriledi

Nihayet enflasyonda eksiye geçtik. Enflasyon, kasım ayında yüzde 1.44 gerilerken, yıllık bazda yüzde 21,62 oldu. Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda düşüşün güçlü şekilde başladığını ve bu eğilimin süreceğini belirterek, “Kasım ayı enflasyon rakamları, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nın başarısını ortaya koymuştur” değerlendirmesinde bulundu.

04 Aralık 2018 Salı 10:24
‘Topyekün Mücadele’ sonuç verdi! Enflasyon yüzde 1.44 geriledi

Dövizdeki gerilemenin ardından enflasyon rakamlarında da düşüş yaşanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 1,44, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,53 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 21,62, yurtiçi üretici fiyatlarında yüzde 38,54 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,63, yurtiçi üretici fiyatları yüzde 25,52 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,44, Yİ-ÜFE yüzde 2,53 geriledi. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,79, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017’ye göre yüzde 36,68, geçen yılın kasım ayına göre de yüzde 38,54 artış kaydetti.

Kuru soğan zam şampiyonu

Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 50,58 ile kuru soğanda oldu. Fiyat artışında kuru soğanı, yüzde 18,59 ile kadın kabanı, yüzde 15,29 ile patates izledi. Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,69 ile kuru fasulye, yüzde 13,53 ile kabak yer aldı.

En çok portakal ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,35 ile portakalda gerçekleşti. Kasım’da fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerden benzin fiyatlarında ise bir önceki aya göre yüzde 5,56 oranında gerileme oldu.

“Mücadelenin başarısı”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda düşüşün güçlü şekilde başladığını ve bu eğilimin süreceğini belirterek, “Kasım ayı enflasyon rakamları, eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın başarısını ortaya koymuştur” ifadesini kullandı.

Düşüş eğilimi sürecek

Albayrak, Twitter hesabından, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Tüketici Fiyat Endeksi’nin kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,44 düştüğünü anımsatan Albayrak, “Üretici fiyatlarında da yüzde 2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 24,34’ten yüzde 20,72’ye geriledi. Bu tablo, enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Dengelenme sürecinin etkileri

Kasım ayı enflasyon rakamlarının, eylüldeki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın başarısını ortaya koyduğuna işaret eden Albayrak, dengelenme sürecinin kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başladığını vurguladı. Albayrak, fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikasındaki güçlü duruşla desteklemeye devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“2019’da yapısal adımları daha da ileri atacağız”

Dengelenme süreci etkisini aralık ayında da gösterecek. Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz. 2019’da özellikle Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin sağladığı güçlü koordinasyonla tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:24
  1. enflasyon rakamları
  2. Dövizdeki gerileme
  3. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  4. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
  5. Türkiye İstatistik Kurumu
  6. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı
  7. Yeni Ekonomi Programı (YEP)

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