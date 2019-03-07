0553 313 94 23

Topunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi, kaçan topunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

07 Mart 2019 Perşembe 19:25
Topunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ağaca kaçan topunu almak için çıktığı yerde mahsur kalan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ali Can'ı, itfaiye kurtardı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kamil Semizler İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Evlerinin yakınındaki okul bahçesinde top oynayan Ali Can'ın topu 15 metre yüksekliğindeki çam ağacının dallarına takılı kaldı. Can, topunu almak için ağaca tırmandı. Ağacın belli bir yerine kadar çıkan Can, mahsur kaldı. Ağaçtan inemeyen Can, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının durumu okul idaresine bildirmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan çocuğu merdiven ile mahsur kaldığı ağaçtan indirdi. Can, yarım saat mahsur kaldığı ağaçtan kendisini indiren itfaiye erlerini öpüp, teşekkür etti.

Topunu düşündü

Arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Ali Can, "Topum ağaçta kalınca almak için çıktım. Topu alamadığım gibi mahsur kaldım. Neyse ki itfaiye görevlileri kurtardı. Ancak futbol topum ağacın en yüksek yerinde ve dalların sık olduğu yerde kaldığı için alınamadı. Beni kurtaran itfaiye ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:25
  1. Manisa
  2. Turgutlu ilçesi
  3. Topunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı
  4. Ali Can
  5. Kurtarma operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin darbe planladığı Venezuela'dan Türkiye'ye sürpriz teklif!
    1. ABD'nin darbe planladığı Venezuela'dan..
    2. FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları..
    3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib..
    5. "Deniz ticaretinin önemi her geçen gün..
    6. Yalçın Topçu, Kırşehir’de ‘Yerel..
    7. "Bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim..
    8. Messi 9 ay sonra Arjantin Milli..
    9. "Kentsel dönüşümün hızlandırılmasına..
    10. Üç aylar için hazırlandı! İzlenme..
    11. Balıkesir'de dolandırıcılar suçüstü..
    12. Gaziantep'teki olaylarda 6 kişinin..
    13. Huawei, en güçlü "1+1" antenlerini..
    14. Frank Hoogerbeets yine bildi!..
    15. Yıldırım, "Gençler Soruyor Başkan..
    16. ABD’li General Votel : “Suriye’den..
    17. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de
    18. Eminönü’nde otomobil denize uçtu
    19. Eminönü'nde otomobil denize düştü
    20. Muğla'da dolandırıcılık operasyonu
    21. Şanlıurfa'daki terör propagandası..
    22. 45 ilde 84 kişiyi dolandıran suç..
    23. Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı: 4..
    24. GÜNCELLEME- "Gezmek için" otomobil..
    25. "31 Mart'ta İzmir'de değişim başlayacak"
    26. Sınırdan acı haber geldi! 1 asker şehit
    27. Bakan Çavuşoğlu: "CHP üzerinden PKK,..
    28. Akdeniz’de 4.3 büyüklüğünde deprem
    29. Marmara Denizi’nde yapay resiflerle..
    30. Hentbol: Kadınlar Süper Lig
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı