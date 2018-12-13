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'Topuk yakma' davasında 2 hemşireye para cezası

İzmir'de bir hastanede doğum yaptıktan sonra üşüdüğü için ayaklarının altına konulan sıcak su torbaları nedeniyle topukları yanan Matematik öğretmeninin sorumlu hemşirelere açtığı davada, 2 hemşire de 1500'er TL adli para cezasına çarptırıldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 17:14
'Topuk yakma' davasında 2 hemşireye para cezası

İzmir'de, bir ortaokulda matematik öğretmeni olan Y.P.B.'nin (30), ilk çocuğunun doğumu sonrasında, üşümemesi için hemşireler tarafından ayaklarına konulan sıcak su torbasının uzun süre unutulması üzerine 2 topuğunun yanmasıyla ilgili davada, karar verildi. Hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş., 1500'er TL adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 2016 yılının Şubat ayında, meydana geldi. Matematik öğretmeni Y.P.B., özel bir hastanede sezaryen ile bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sırasında belden aşağısı uyuşturulan ve doğumdan sonra dinlenmesi için odasına alınan Y.P.B., görevli hemşireye üşüdüğünü söyledi. Bunun üzerine hemşire odaya sıcak su torbası (termofor) getirip, her iki ayağının altına bırakıp gitti.

Her iki topuğu da yandı

Doğum sırasında verilen anestezinin etkisiyle sıcak su torbasının sıcaklığını hissetmeyen Y.P.B., sabaha karşı, narkozun etkisinin geçmesi ile topuklarında çok şiddetli ağrı ve acı başlayınca durumu eşi S.B. ile yakınlarına söyledi. Bunun üzerine sıcak su torbalarının her 2 ayağın topuklarını ağır derecede yaktığı anlaşıldı. Genç anne, her iki ayağında açık yara ve ağır derecede yanık oluştuğu tespit edilince bir başka özel hastaneye götürüldü. Burada tedavisi yapıldı.

1500'er TL para cezası

Öğretmen Y.P.B., avukatları Ersin Gülsoy ve Seyit Ahmet Akyüz aracılığıyla, olayda ihmali bulunanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'ihmali davranışla kasten yaralama ve görevi ihmal' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılığın hazırladığı iddianame, İzmir 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip, hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş. hakkında dava açıldı. Davanın bugün görülen son duruşmasında karar açıklandı. Olayda ihmali bulunduğu tespit edilen hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş.'ye 1500'er TL adli para cezası verildi.

Y.P.B.'nin avukatı Ersin Gülsoy, cezayı az bulduklarını belirterek, temyiz edeceklerini söyledi. Ayrıca hastane ve sanık hemşirelere 100 bin TL'lik tazminat davası açacaklarını belirtti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:14
  1. İzmir
  2. Topuk yakma davası
  3. mahkeme
  4. para cezası
  5. sağlık skandalı

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