Topuk dikeni nasıl oluşur? Evde topuk dikeni kürleri

Topuk dikeni evde tedavisi en doğal malzemeler ile yapılabilir.

Topuk dikeni nedir?

Topuk kemiği ve ayak tabanı arasında oluşan ağrılı çıkıntı, halk arasında topuk dikeni olarak bilinmektedir.

Topuk dikeni neden olur?

Ortopedik taban özelliği bulunmayan ayakkabıların sürekli olarak giyilmesi, ayak kemiklerinin duruşunu doğrudan etkilediği için kalsiyum birikmesi yaratabilir. Bu durum topuk dikeni rahatsızlığının yaşanmasına neden olabilir. Ayrıca kadınlar arasında kullanılan yüksek topuklu ayakkabılar da topuk dikeni oluşumunu tetiklemektedir.

Uzun süreli yürüyüş ve tempolu koşularda yere sert şekilde basan kişilerin de ayaklarında topuk dikeni oluşmaktadır. Yumuşak dokulu ayak tabanında oluşan yüksek basınç, topuk kısmına uzun vadede aşındırma olarak geri döner. Böylece topuk dikeninin oluşum süreci hızlanır.

Aşırı hareketin yanı sıra aşırı hareketsizlik de topuk dikeni hastalığını tetikleyen faktörler arasında yer alır. Ayak tabanı uzun süre yere bastığı için plantar fasya kısmının esnekliği azalır. Topuk derisinin altındaki yumuşak dokuya zarar veren sert fasya, bir süre sonra plantar fasiit oluşumuna neden olur.

Topuk dikeni, kalıtsal hastalıklar ve yaşlılık gibi fiziksel durumların neticesinde kendiliğinden de oluşabilir. Özellikle şeker hastalığı ve karaciğer yetmezliği gibi hastalıkların yan etkisi arasında plantar fasiit de bulunur. Ayrıca belirli bir yaştan sonra topuk etrafında bulunan ve yürüme kalitesini iyileştiren sıvı azalır ve topuk dikeni oluşumu için uygun zemin kendiliğinden oluşur.

Topuk dikeni bitkisel tedavi

Bir kovayı sıcak su ile dolduruyoruz. Ardından 1 çay kaşığı kadar kekiği içine koyarak suyun ılımasını bekliyoruz. Bu karışımın içerisinde ayağınızı 45 dakika bekletmek rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Sıcak suya ihtiyacımız var ancak bu sefer bir litre yeterli olacaktır. ve bu miktarın içine viks koyarak yarım saat ayağımızı içinde bekletiyoruz. Bunu geçe yatmadan önce yapmanız gerekiyor. Ayağınızı sudan çıkardıktan sonra kurulamadan streş film yardımı ile sarmalısınız. Sabaha kadar durması gerekiyor. Sabah streç filmi çıkarıp ayağınızı kurulamadan çorap giyerek güne devam edebilirsiniz.

Bu tedavinde nane yağı ve kekik yağını kullanabilirsiniz. İki yağı da eşit miktarlarda karıştırdıktan sonra haftada 2 ya da 3 kez kullanmanız yeterli olacaktır. Ağrının olduğu bölgeye direkt olarak uygulamalısınız.

Diğer tedavi için elma kabuğu gerekiyor. Bunun miktarı 4 elma kadardır. Bunu bir litre kadar suya koyup iyice kaynatmanız gerekiyor. En az yarım saatlik bir süre karışımı demlenmeye bırakmalısınız. Ardından vücudunuz da bulunan ödemlerin temizlemesi için günde maksimum 2 kere içebilirsiniz.

Evde topuk dikeni kürleri

Topuk dikeni için pırasa kürü

Malzemeler

Pırasa

strec film

Topuk dikeni için pırasa kürü nasıl yapılır?

Pırasayı beyaz yerinden mümkünse püskülleri ile beraber 20 cm kadar kesin. Bir robotla iyice doğrayıp ezin. Topuk kısmında yoğunlaşarak ayağınıza sürün. Strec naylon filmle ile sarın. Çorap giyin ve bu şekilde sabaha kadar uyuyun. Bu pırasa kürünü 3. gün üst üste uygulayın. Bu şifalı kür ağrılara çok iyi geliyor.

Kara üzüm çekirdeği kürü

Malzmeler

1 avuç kuru çekirdekli siyah üzüm

1 kaşık zeytinyağı

Kara üzüm çekirdeği kürü nasıl yapılır?

Üzümleri bir havanda ezin. Çekirdekleri kırılsın ve ezilsin. Üzerine bir kaşık yağ ekleyin bu karışımı topunuza sarın. Strec naylon film ile güzelce sarın bu karışımla gece gündüz durabildiğiniz kadar durun, yürüyebilir ya da bu karışımla uyuyabilirsiniz.

Soğuk şişe masajı

Topuk dikeni için oldukça etkili bir diğer yöntem ise kendi kendinize yapabileceğiniz soğuk şu şişesi masajı.Yarım litrelik pet şişe suyu buzluğa koyun. Donsun ya da iyice soğusun. Bir koltuğa oturun ve ayağınızın altında bu şişeyi yuvarlayın. Topuk kısmına hafif hafif bastırarak şişeyi ayağının altında çevirin. Bu masajı gün içinde en az iki kere yapabildiğiniz kadar yapmaya çalışın.

Topuk dikenini engellemek için dikkat edilmesi gerekenler;

İstirahat yapılmalı

Egzersiz aksatılmadan yapılmalı

Bitkisel tedavileri uygulayabilirsiniz

Ayakta uzun süre durmaktan kaçının

Ayakkabı alırken kaliteye dikkat edin

Kilonuz fazlaysa risk seviyeniz artacaktır o nedenle zayıflama çalışın.

Topuk dikeni terliği

Topuk dikenini hafifletmek için ve işinizi aksamadan yapmak için topuk dikeni terliğini deneyebilirsiniz. Bu sayede içinde rahat edebileceğiniz bir terlik için de ayaklarınızı rahat ettirebilirsiniz. Topuk dikeni terliğinin en büyük özelliği kaliteli malzemeden yapılmış ve ortopedik özelliğe sahip olmasıdır. İçi rahat ve genişti. Tedavi süresince size yardım edecek ve süreci hızlandıracaktır.