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Kadın - Aile Topuk dikeni! İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Yapmayan maalesef pişman olur, bir bardakla küçültüyor!
Kadın - Aile

Topuk dikeni! İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Yapmayan maalesef pişman olur, bir bardakla küçültüyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-14 21:55:00 - 2023-10-14 21:57:28
Topuk dikeni! İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Yapmayan maalesef pişman olur, bir bardakla küçültüyor!

İbrahim Saraçoğlu’nun bu kürleri sayesinde düzenli olarak tüketildiği zaman topuk dikeni bir süre sonra tamamen kaybolmuş olacaktır. Topuk dikeni rahatsız edici bir hastalıktır ve düzenli tedavi edilmediği zaman ilerler ve geçme süresi uzar. İbrahim Saraçoğlu’nun topuk dikeni için kürleri nelerdir?, topuk dikeni nasıl geçer?, topuk dikene doğal tedavi yöntemleri nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…

İbrahim Saraçoğlu topuk dikeni konusunu ele aldı

Yapılışı: İlk önce 1 yemek kaşığı çekirdekli siyah kuru üzüm havanda dövülmelidir. Havanda ezildikten sonra bir tülbente sarılmalıdır. 3 gün boyunca bu karışımı tülbent ile sarılmalıdır.

4, gün ise 1 yemek kaşığı tatlı pul biberi havanda dövülmelidir. Havanda ezilen pul biberleri tülbente koyulduktan sonra ayak topuğuna sarılmalıdır. 3 gün boyunca sabahtan akşama kadar konulmalıdır.

7, gün ise 1 yemek kaşığı tatlı pul biberi ve 1 yemek kaşığı çekirdekli kuru üzümü havanda ufalana kadar ezilmelidir. Havanda ezildikten sonra tülbente koyarak topuğa sarılmalıdır. 3 gün boyunca da devam edilmelidir. Bu karışımda yine sabahtan akşama kadar devam edilmelidir.

Toplamda kürün süresi 9 gündür. Düzenli olarak gün atlatılmadan yapılmalıdır.
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Muz kabuğu

Ozon yağı 1 tatlı kaşığı
1 tatlı kaşığı nane yağı
Okaliptus yağı 1 tatlı kaşığı

Eğer yukarda yağlardan biri yoksa sadece zeytinyağı olur.

Yapılışı: Muz kabuğunun üzerine ozon yağından, nane yağından ve okaliptus yağından sürülmelidir. Daha sonra bu kabuğunu topuğa yerleştirilmelidir. Üzerini ya poşetle yada streç film ile sarılmalıdır. Ya da başka sarılacak şeylerle de sarılabilir. En az 15-20 dakika boyunca bekletilmelidir. Eğer vakit varsa daha uzun kalırsa daha iyi olur. Bu kürü düzenli olarak her gün veya 2 günde 1 uygulayın. Bir süre sonra geçtiğini göreceksiniz. Bu yöntemi ayakta ağrıyan her yere yapılabilir.

Bu kürleri uygularken mutlaka topuklar daha doğrusu ayaklar hareket ettirilmelidir. Boş maden suyu şişeni ayakların altına alınıp ileri geri yapılarak hareket ettirilmelidir.
Ayrıca sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir.

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