Topuk çatlaklarını, el ayak nasırlarını ve mantarlarını yok eden en etkili doğal ilaç

Ayak mantarları bulaşıcıdır ve ayakkabıların, çorapların veya terliklerin ikinci bir kişiyle paylaşılmasıyla, toplu kullanım alanları olan spor salonları, hamamlar ve yüzme havuzlarında yerlere çıplak ayakla basılmasıyla kolaylıkla bulaşabilir.

Ayak mantarlarının görsel belirtileri açısından birkaç türü vardır:

Ayak parmakları arasında yarılmalar, iltihaplı görünüm ve soyulmalar,

Ayaklarda oldukça kaşıntılı, içi su dolu küçük kabartılar, kızarma ve bunu takip eden yaralar,

Ayak tabanında oluşan döküntüler, kepeklenme ve kızarmalar,

Ayak tırnaklarının kalınlaşması, tırnakların renginin değişmesi, takip eden süreçte tırnakların soyulması ve olası tırnak kaybı,

Ayak mantarlarının tırnağa da bulaşmasıyla tırnak mantarı da oluşabilir. Tırnak mantarı görülen hastalarda tırnakların rengi koyu sarı bir renk alır ve tırnak sağlığının bozulması bu durumu takip eder.

Çatlayan topuklarınız için evde hazırlayabileceğiniz birçok çözüm yolu var. Verilen kremler çözümsüz kalıyorsa topuk çatlağına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek topuk çatlağını yok eden doğal yöntemler neler?

Topuk kenarının etrafındaki cilt, kuru ve kalın hale geldiğinde topuklar çatlayabilir ve topuk altındaki yağ yastığı üzerindeki artan basınç cildin çatlamasına neden olabilir. Obezite, sandalet gibi açık ayakkabılar giymek, çatlama nedenleri arasında yer alırken soğuk hava da topuk çatlakları sebebi sayılabilir. Acı veren ve görüntü itibariyle kötü görünen bu durumun ise önüne geçebilirsiniz. 'Topuk çatlaklarına ne iyi gelir?' diyorsanız işte çözüm listesi.

AĞIZ BAKIM SUYU VE SİRKE

Bir fincan ağız bakım suyu, bir bardak sirke ve 2 fincan sudan oluşan bir karışım hazırlayın. Ayaklarınızı 15 dk boyunca bekletin ve ponza taşıyla fırçalayın. Daha sonra temiz su ile yıkayın ve kremle nemlendirin. Topuklarınız iyileşene kadar her gün tekrarlayın. Ağız bakım suyu timol ve alkol içerdiği için ayak mantarı, topuklardaki çatlaklar ve siğilleri tedavi eder. Sirke içerisinde bulunan hafif asitler kuru ve ölü cildi yumuşatarak ölü deriyi yumuşatır.

PİRİNÇ UNU, BAL VE SİRKE



3 çorba kaşığı pirinç unu, 1 çay kaşığı bal ve 2-3 damla elma sirkesini karıştırın ve kese yapın. Ayaklarınızı ılık suyla yaklaşık 10 dakika ıslatın ve sonra ölü deriyi çıkarmak için hafifçe keseleyin. Süreci haftada 2-3 defa tekrarlayın. Pirinç unu, cildi arındırır ve yeniden mineral kazanmasını sağlar. Bal, çatlamış ayakları iyileştirmeye yardımcı olan doğal bir antiseptiktir.

MUZ

2 olgunlaşmış muzu pürüzsüz hale getirin. Muzun olgun olduğundan emin olun, olgunlaşmamış muz cildi tahriş eder. Yavaşça ayağınıza uygulayın ve 20 dakika bekletin. Daha sonra ayağınızı temiz su ile yıkayın. Sonuçtan memnun kalana kadar tekrarlayın. Muz, doğal bir cilt nemlendiricisidir. İçinde A, B6 ve C vitaminleri bulunur.

BAL

Ilık su dolu küvete bir bardak bal ekleyin ve 20 dakika masaj yapın. Daha sonra bir ponza taşı kullanarak keseleyin. Yatmadan önce süzenli olarak uygulayın.

BİTKİSEL YAĞ

Ayaklarınızı yıkayın ve yumuşak bir havlu kullanarak kurutun. Topuklarınıza ve ayaklarınıza yağı sürün. Ve temiz bir çorap giyerek bu şekilde yatın. İyi sonuç alana dek her gün uygulayın. Bitkisel yağlar A, D ve E gibi vitaminleri içerir ve kolayca emilir. Cildi besler ve yeni hücreler oluşturur.

MENTOLLÜ KREM

Yatmadan önce, ayağınıza mentollü krem uygulayın 5 dakika masaj yapın. Ve tercihen pamuklu bir çorapla bu şekilde yatın. Ertesi sabah ayaklarınızı ılık suyla yıkayın. Bu merhem kafur, okaliptüs ve mentol içermesi nedeniyle ayaklarınızı yumuşatır ve nemi tutar. Mentol ve okaliptüs bir soğutma etkisi sağlar.

KARBONAT

Ilık bir kaba 3 yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin ve kabartma tozu çözülene dek karıştırın. Ayaklarınızı 15 dakika boyunca bekletin. Ve hafifçe pomza taşıyla ovun. Daha sonra ayaklarınızı temiz suyla durulayın. İşlemi haftasa iki kez tekrarlayın. Kabartma tozu ölü hücreleri temizler ve ayak kokusunu giderir.

ALOE VERA JELİ

Ayaklarınızı ılık suya batırın ve ölü deriyi çıkarmak için pomza taşıyla ovun. Ve hafifçe aloe vera jel uygulayın. Pamuklu çorap giyin ve yatın. 4-5 gün boyunca her gece tekrarlayın. Aloe vera, A vitamini (beta-karoten), C ve E vitamini içermektedir. Aloe vera'da bulunan oksinler ve gibberellinler (bitki büyüme hormonu) yaraların iyileşmesine yardımcı olurlar.

VAZELİN VE LİMON SUYU

Ayağınızı ılık suda 20 dakika bekletin. Durulayın ve kurutun. Bir miktar vazelini ve 3-4 damla limonu iyice karıştırın. Ve topuklarınıza uygulayın. Yün çorap giyin ve bu şekilde yatın. Sabah ılık su ile yıkayın. Yatmadan önce düzenli olarak bunu uygulayabilirsiniz. Vazelin bir nemlendirici olarak görev yapar, limon suyundaki sitrik asit ölü hücrelerden arınmayı sağlar.

EPSOM TUZU

Ilık suya yarım bardak Epsom tuzu ekleyin ve iyice karıştırın. 15 dakika bekletin ve ölü deriyi keseleyin. Haftada 2-3 defa bunu uygulayın. Epsom tuzu iltihabı azaltır ve cildi yumuşatır. Sülfatlar, toksinleri ve ağır metalleri hücrelerden atmaya yardım ederek ağrıyı hafifletir ve vücuda zararlı maddeleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Karbonatla topuk temizliği

Karbonat suda eriyene kadar karıştırın. Eridikten sonra 10-15 dakika ayaklarınızı bu suda bekletin. Islanan ayaklarınızı topuk taşı ile ovun. Ovduktan sonra temiz su ile ayaklarınızı durulayın.

Muz kabuğu topuk çatlağı

Muz kabuğunun içerisindeki lifli kısımları ayaklarınıza sürün ve kurumasını bekleyin. Daha sonra ayaklarınızı ılık su ile durulayın.

Evde topuk törpüleme

Ayaklarınız yeterince yumuşadıktan sonra bir ponza taşı yardımıyla özellikle topuk ve çevresinde biriken ölü derileri temizleyin. Ardından kullanabileceğiniz kuru bir ayak törpüsü, alttaki daha taze ve canlı derinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu işlemin ardından ayaklarınızı temiz su ile durulayın ve kurulayın.

Topuk sertleşmesi nasıl geçer?

Sert bölgede yağ bazlı kremleri deneyebilirsiniz. Yatmadan önce vazelin de sürebilirsiniz. Çorap da giyerseniz ayaklarınız gece boyunca vazelini yavaş yavaş emecektir. Kalkınca ayaklarınızı ılık su ve hafif bir sabunla yıkayın.