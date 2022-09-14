Topraklarını tek tek geri alıyorlar
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından Rusya’dan ele geçirilen İzyum şehrinde bayrak törenini paylaştı.
YENİ AKİT ANKARA
Ukrayna Rusya savaşında kaybettiği toprakları geri almaya devam ederken, her ele geçirdiği bölge için barak töreni düzenleniyor.
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta Rusya’nın işgal ettiği toprakları kaybetmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodemir Zelensky’in Kharkiv bölgesinde ele geçirilen İzyum şehrinde bayark törenine katıldığı görüntüleri paylaştı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı; “Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy Kharkiv bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında işgalden kurtarılan #İzyum şehrini ziyaret etti ve orada düzenlenen bayrak törenine katıldı.”