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Toprak Razgatlıoğlu, Kawasaki takımı ile yollarını ayıracak

- Japonya'da düzenlenen 42. Suzuka 8 Saat Motosiklet Yarışı'na Kawasaki takımı ile katılan ancak yarıştırılmayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni sezonda takımını değiştirecek- Toprak Razgatlıoğlu:"Böyle bir olaydan sonra bize saygı duyan takıma gitme kararı aldık"

02 Ağustos 2019 Cuma 11:03
Toprak Razgatlıoğlu, Kawasaki takımı ile yollarını ayıracak


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Kawasaki'nin sporcusu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Japonya'da düzenlenen 42. Suzuka 8 Saat Motosiklet Yarışı'nda piste çıkarılmadığı için takımından ayrılma kararı aldı.

Takımıyla Japonya'ya götürülen ancak yarışma imkanı verilmeyen Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Temmuz Pazar günü pilotlar arasında en iyi dereceyi kendisinin elde etmesine karşın yarıştırılmadığını belirterek, "Böyle bir olaydan sonra bize saygı duyan takıma gitme kararı aldık." dedi.

Japonya'ya gittiklerinde testlere girdiklerini ve sonrasında da antrenmanlara başladıklarını anlatan Toprak, "Cumartesi akşamı bana yarışmayacağımı söylediler. Bana 'Sen her zaman hazır bekleyeceksin.' dediler. İki pilotla yarışacaklarını ifade ettiler. Pilotlardan biri rahatsızlanırsa benim yarışacağımı belirttiler. 'Tamam.' diyerek yarışın bitimini bekledim. Pazar günü de pilotlar arasında en iyi dereceyi ben yaptım. Beni yine de yarıştırmadılar. Pazar günü yarışı izlettirdiler." değerlendirmesinde bulundu.


- Kenan Sofuoğlu devrede


Toprak Razgatlıoğlu, yaşadıklarını eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile paylaştığını ifade etti.

Başarılı milli motosikletçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşananların ardından Kenan Sofuoğlu ile konuştum. Kendisi çok sinirlendi. Kawasaki firmasına elektronik posta gönderdi. Bundan sonra onlarla devam etmeyeceğiz. Zaten Kenan ağabey konuyla ilgili Avrupa'nın önde gelen sitelerine röportaj verdi. Gördük ki herkes bizi savunuyor ve Kawasaki'yi eleştiriyor. Onların gerçek yüzünü görmüş olduk."


- Toprak, Yamaha'ya yakın


Milli sporcu, gelecek sezon dahil olacağı yeni takımı için arayışlara başladıklarını aktardı.

Sezonun bitimine 4 yarış kaldığını hatırlatan Toprak, "Yeni takımla 2020 yılına başlayacağız. Yamaha'yı düşünüyoruz. Konuştuk, olumlu bakıyorlar. Onlar da bizi istiyordu. Böyle bir olaydan sonra bize saygı duyan takıma gitme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarının Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki yarışlarını etkilemeyeceğini belirten Toprak, "Burada en iyi sonuçları alıp seneye moralli olarak yeni bir takımla başlarız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:03
  1. 42. Suzuka 8 Saat Motosiklet Yarışı
  2. Dünya Superbike Şampiyonası
  3. Toprak Razgatlıoğlu

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