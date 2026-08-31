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Ekonomi Toprak Mahsulleri Ofisi duyurdu! Satışlar yarın başlıyor
Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi duyurdu! Satışlar yarın başlıyor

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Toprak Mahsulleri Ofisi duyurdu! Satışlar yarın başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; yarından itibaren TÜRİB üzerinden buğday satışlarına başlacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yarından itibaren Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden buğday satışlarına başlayacağını bildirdi.

TMO Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 2026 dönemi ürün alımlarında büyük ölçüde sona gelindiği ve sürecin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

 

"Etkin düzenleyici rolünü kararlılıkla sürdürecek"

Kurumun, yurt içi ve yurt dışı piyasa gelişmelerini yakından takip ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Piyasa ihtiyaçları ve bölgesel gelişmeler dikkate alınarak hasadın tamamlandığı ve TMO'ya ürün arzının sona erdiği bölgelerden başlanmak üzere günlük olarak belirlenecek miktarda buğdayın satışı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda lisanslı depolarda muhafaza edilen TMO stokları, TÜRİB üzerinden 1 Eylül'den itibaren kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest satışa sunulacaktır. TMO, piyasanın ihtiyaçlarına zamanında cevap veren etkin düzenleyici rolünü kararlılıkla sürdürecektir."

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