Çanakkale ağır hasta, CHP’li başkan batakta: ‘Oyunu kaybeden hesabı öder’

SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Çanakkale, CHP belediyeciliğinin vurdumduymazlığı ve vizyonsuzluğu altında can çekişiyor. Halk musluktan akmayan suyun, kokudan geçilmeyen Boğaz’ın derdine düşmüşken; kentin Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "hizmet" yerine kumar masasına koşuyor!

Çanakkale’de su problemi arşa çıkmış, güzelim Çanakkale Boğazı kirlilikten tanınmaz hale gelmişken; CHP’li Belediye Başkanı Muharrem Erkek’in önceliği şaşırtmadı. Yanına CHP Milletvekilini ve İl Başkanını da alan Erkek, halkın sorunlarına çözüm üretmek yerine kahvehanede batak masasına oturdu. İki yıldır kente çivi dahi çakmayan, yolsuzluk ve hizmetsizlikle anılan CHP zihniyeti, Çanakkale’nin geleceğini bir oyun masasında harcamaya devam ediyor.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, kentin su problemi ve çevre kirliliği gibi hayati sorunları çözüm beklerken kahvede batak oynarken görüntülendi.

Çanakkale halkı temel belediyecilik hizmetlerinden mahrum bırakılırken, belediye yönetiminin sergilediği bu "pişkin" tablo bardağı taşıran son damla oldu. Şehrin altyapısı çökmüş, musluklardan çamur akar hale gelmiş ve Boğaz’ın o eşsiz dokusu çevre felaketiyle karşı karşıya kalmışken; Başkan Erkek’in devlet ciddiyetinden uzak bu görüntüsü, CHP’nin "hizmet değil, keyif" belediyeciliğinin tescili oldu.

Son iki yılda kente yapılan tek bir somut yatırımın olmaması, buna karşın belediye kasasının nerelere boşaltıldığı sorusu cevapsız dururken; başkanın mesaisini kahve köşelerinde harcaması, "Çanakkale sahipsiz mi?" sorusunu akıllara getirdi. Çanakkale ağır hastayken, bu "batak" siyasetinin şehri daha ne kadar uçuruma sürükleyeceği merak konusu.

Altyapı yatırımları durdu, halk temel ihtiyacı olan suya ulaşmakta zorlanıyor. Çanakkale Boğazı, belediyenin arıtma tesislerini çalıştırmaması sonucu kirlilik bataklığına dönüştü. İki yıldır tek bir vizyon proje üretilmedi, halkın parası "sosyal faaliyet" adı altında buharlaştırıldı. Belediye Başkanı, kriz anlarında çözüm masasında değil, oyun masasında boy gösteriyor.

