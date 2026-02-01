  • İSTANBUL
Gündem Karısı yasaklamıştı! Halı saha maçına eşinden izin koparan adam ünlü oldu
Gündem

Karısı yasaklamıştı! Halı saha maçına eşinden izin koparan adam ünlü oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Karısı yasaklamıştı! Halı saha maçına eşinden izin koparan adam ünlü oldu

Ankara'da evlendikten sonra eşi izin vermediği için halı saha maçlarına gidemeyen Sami Can Gültekin, son maç için eşinden izin kopararak 10 yıldır futbol oynadığı takım arkadaşlarıyla maça çıktı. Ancak takım arkadaşlarının eşi için hazırlattığı pankartlı teşekkür, Gültekin'i Türkiye’ye tanıttı.

Ankara’da yaşayan Sami Can Gültekin, oynadığı halı saha maçında arkadaşlarının açtığı pankartla Türkiye’nin gündeme yükseldi. Yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarıyla futbol oynadığını belirten Gültekin, evlendikten sonra maç saatlerinin gece geç saatlere denk gelmesi ve eşiyle bu yüzden yaşadığı problem nedeniyle karşılaşmalara katılamadığını söyledi. Bunun üzerine halı sahaya gelmesine izin veren eşine teşekkür etmek amacıyla arkadaşlarının açtığı pankart, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Arkadaşları tarafından hazırlanan pankartın kendisi için sürpriz olduğunu aktaran Sami Can Gültekin, "Takım arkadaşlarımızla 10 yıldır beraber futbol oynuyoruz. Evli olduğunuz zaman eşinizi de düşünmeniz gerekiyor. Eşim son maça müsaade edince arkadaş grubuna maça gelebileceğimi yazdım. Arkadaşlarım da akşama böyle bir sürpriz hazırlamışlar, benim de bilgim yoktu. Pankartı eşime göstermek için eve getirdim. Daha sonrasında bir video çektik, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Mutluyuz, herkes eğlenmeye, hayattan keyif almaya baksın. Tepki gösterecek bir şey yok" dedi.

KARISININ DA HOŞUNA GİTTİ

Eşinin gece geç saatlerde halı sahaya gittiği için evde tek başına kaldığını belirten Dilan Gültekin, "Evlenmeden önce de zaten eşim sürekli maçlara gidiyordu, bunu biliyordum ama evlendikten sonra insanlar birbirlerine sorumluluk hissediyorlar. Ben bile dışarı çıkarken, hayatım müsaaden varsa gidebilir miyim? diye soruyorum. Eşim de bana jest yapmak için arkadaşlarıyla birlikte bir pankart hazırlamış. Güzel bir mizansen oldu, benim de çok hoşuma gitti. Ben de bunu kendi sosyal medya hesabımda paylaşmıştım. Bütün eşlerimize örnek olmasını diliyorum. Aslında niyetim ona izin vermemek değil maçları erken saatlerde oynamalarını istemekti" diye konuştu.

10 yıldır arkadaşlarıyla birlikte futbol oynadıklarının ifade eden Burak Küçük, "Kaptanımız, maçtan önce gelemeyeceğini söyledi. Sonra geliyorum, müsaade var deyince, biz de espri olsun, eğlenelim diye bir pankart yaptık. Yengemize de güzel bir hediye olsun istedik ama olayın Türkiye gündemine yükseleceğini beklemiyorduk. Bir anda sosyal medyada popüler olduğunu gördük. Buradan da tüm kadınlara sesleniyorum; eşlerimiz halı sahaya yollayabilirsiniz. Sonuçta kötü bir şey yapmıyoruz, eğleniyoruz" dedi.

